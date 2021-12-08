Конгрессмен США Фрэнк Паллоне прокомментировал заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, содержащие угрозы в адрес Армении.

«Алиев использует свой рупор средств массовой информации, чтобы озвучить угрозы насилием в отношении Армении, если он не добьется своего. Он недобросовестный деятель, который явно не заинтересован в мире путем переговоров», – как сообщает Арменпресс, написал конгрессмен в Twitter, призвав Госдепартамент и других мировых лидеров использовать жесткую дипломатию и принять меры для сдерживания такого поведения.