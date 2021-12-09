Подразделения Вооруженных сил Азербайджана поздним вечером 8 декабря открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по боевым позициям ВС Армении, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет.

Министерство обороны Армении призывает Минобороны Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, направленных на обострение ситуации.