Миротворческие силы Российской Федерации, дислоцированные на территории Нагорного Карабаха, сосредоточены на возвращении пленных, реализации инфраструктурных проектов и на решении других гуманитарных вопросов.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Помимо мониторинга режима прекращения огня, усилия наших миротворцев сосредоточены на восстановлении мирной жизни в регионе при успешном решении гуманитарных вопросов», – сказал Валерий Герасимов 9 декабря на брифинге с иностранными военными атташе.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, более года назад им удалось остановить кровопролитную войну, создать условия для восстановления мира в регионе.

«Чтобы снизить напряженность и сохранить режим прекращения огня, российские миротворцы дежурят на блокпостах», – сказал Герасимов.