Министерство иностранных дел Республики Арцах по случаю 30-летия референдума о независимости Арцаха выступило с заявлением.

«Арменпресс» представляет заявление МИД Арцаха.

«30 лет назад, 10 декабря 1991 года, в Республике Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) состоялся общереспубликанский референдум относительно политического будущего Арцаха, по итогам которого абсолютное большинство принявших в нем участие избирателей (99,89 %) проголосовало за независимость.

Референдум прошел в полном соответствии с действовавшим на тот период национальным законодательством, демократическими процедурами и нормами международного права. Были созданы все необходимые условия для проведения референдума на всей территории республики.

В голосовании приняли участие 82 процента граждан, имеющих право голоса. Подготовка и проведение референдума проходили на фоне целенаправленно проводимой Азербайджаном политики по эскалации напряженности, которая приобретала взрывной характер и впоследствии вылилась в полномасштабную войну против Арцаха и его народа.

Референдум о независимости в Арцахе стал очередной попыткой арцахской стороны предотвратить надвигающуюся войну и перевести разрешение азербайджано-карабахского конфликта в правовую и политическую плоскость.

Однако Азербайджан проигнорировал предпринимаемые Арцахом шаги, направленные на решение конфликта мирными и демократическими средствами, и в день голосования подверг Степанакерт, столицу Республики, массированным артиллерийским ударам, в результате которых погибли и были ранены десятки мирных жителей.

Свою решимость укреплять и развивать суверенную государственность народ Арцаха неоднократно подтверждал в последующих конституционных референдумах. 10 декабря 2006 года в Арцахе на всенародном референдуме была принята первая Конституция страны. 20 февраля 2017 года народ Арцаха на очередном референдуме проголосовал за новую Конституцию, таким образом подтвердив свои предыдущие решения и волю продолжить путь строительства независимого государства.

К сожалению, волеизъявления народа Арцаха и его демократические устремления стали упущенной возможностью для международного сообщества, которое, в случае их признания, могло предупредить войны, развязанные Азербайджаном против нашей страны, и спасти тысячи невинных жизней.

Азербайджан был инициатором трех войн, развязанных с целью уничтожения Арцаха в 1991-94, 2016 и 2020 годах, в межвоенные годы преднамеренно и последовательно подрывал миротворческие усилия международных посредников, занимая в ходе переговоров крайне бескомпромиссную и деструктивную позицию по всем вопросам.

Продолжением этой агрессивной политики является отказ Баку после 44-дневной войны 2020 года от переговоров по существу, чтобы исключить возможность достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Эволюция предложений международных посредников демонстрирует понимание ими невозможности нахождения Арцаха в составе Азербайджана и признание ключевой роли народа Арцаха в определении своего политического статуса.

В том числе посредством отказа от переговоров Баку вопреки усилиям и предложениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ пытается навязать результаты незаконного применения силы в качестве свершившегося факта.

Вновь подчеркиваем, что признание реализованного народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение является единственным способом положить конец азербайджано-карабахскому конфликту и создать условия для устранения его последствий, включая освобождение всех оккупированных территорий, долговременное, справедливое и устойчивое решение проблемы беженцев и других оставшихся вопросов.

Референдум о независимости является прочной правовой основой арцахской государственности, созданной с целью спасения народа Арцаха от угрозы полного уничтожения, которая исходила и продолжает исходить от воинственной политики Азербайджана, где армяноненавистническая, геноцидальная идеология является основой государственного строительства.

Укрепление Арцахского государства и достижение его международного признания являются абсолютным приоритетом для властей и народа Арцаха, так как наличие национального государства, обладающего международно-правовой субъектностью, является главнейшим условием и средством сохранения и развития народа.

Борьба народа Арцаха за свою независимую государственность является борьбой за свободу, основополагающие права, мир, а также безопасное и достойное будущее».