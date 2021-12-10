Спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выступил с посланием по случаю 30-летия Референдума о независимости Арцаха, Дня Конституции и основных прав человека.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Республики Арцах, в сообщении, в частности, говорится:

«10 декабря 1991 года, всего за несколько дней до официального распада Советского Союза, народ Нагорно-Карабахской Республики посредством референдума заявил о своем праве на независимое государство. День был выбран не случайно․Это было символично, так как этот день отмечается как Международный день прав человека.

В истории многовековой борьбы армян Арцаха за независимость Референдум о независимости явился новым уровнем государственности, который подвел итог достижениям демократии, национально-освободительной борьбы, закономерным и высшим уровнем развития государственности.

Референдум 1991 г. о независимости и принятие в 2006 г. главного закона нашей страны – Конституции, доказали, что народ Арцаха полон решимости – отстаивать свою волю и стремление к свободной жизни, защищать их в соответствии с нормами и стандартами международного права.

Арцах, провозгласивший независимость в 1991 году, пережил навязанную ему войну, преодолев множество трудностей и испытаний. В 1992-1994 годах во время Арцахской войны армянский народ показал силу своего единства, сумел остановить агрессию врага и освободил большую часть армянских территорий.

Апрельской войной 2016 г. Азербайджан еще раз открыто продемонстрировал свои бесчеловечные, антиармянские цели, направленные на уничтожение армян Арцаха.

Власти Азербайджана всегда отказывались решить вопрос политическим путем.

Осенью 2020 года началась кровопролитная война, коварная и варварская азербайджанская пропагандистская машина, правительственный инструментарий, при непосредственном участии турецких террористических группировок, попыталась завершить план геноцида по уничтожению коренных армян Арцаха.

Однако, благодаря храбрым сынам нашего народа, у нас есть небольшая часть родины Арцаха, хотя и израненная.

Борьба за полную свободу Арцаха, за восстановление нарушенных прав нашего народа еще не окончена, она еще продолжается.

Сегодня, когда государственность Арцаха находится под угрозой, вопрос о самоопределении Республики Арцах ставится в один ряд с окончательным урегулированием конфликта.

Устремления Азербайджана к нашей исторической Родине лишены исторических и моральных оснований, так как Арцах никогда не был частью Азербайджана, и не может быть.

Избранный нами путь – необратим, поскольку он справедлив, освящен кровью наших героев. Мы обязаны день ото дня укреплять нашу государственность, развивать экономику, улучшать условия жизни людей.

Сегодня усилия и цели всех армян должны быть направлены на укрепление безопасности и мира на Родины – Арцаха и Армении, на обеспечение благополучия нашего народа.

Мир нашей Родине, твердая воля, терпение и процветание нашему героическому народу!».