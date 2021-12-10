В Москве 10 декабря состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел Армении В.А.Геворкяна, России А.Ю.Руденко, Азербайджана Х.А.Халафова, Турции С.Онала, а также гендиректора МИД Ирана А.Хагигиана. Представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников.

В числе таковых – меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам.

Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой «дверь» остается открытой.

Обсуждены дальнейшие шаги и планы работы на будущее с возможным подключением профильных министерств и ведомств.