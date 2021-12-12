Министерство обороны Республики Арцах передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел (ГСЧС) тело еще одного погибшего.

Как сообщает ГСЧС МВД Арцаха, поисковые работы по обнаружению останков солдат и мирных жителей проводились 11 декабря на восточном направлении (правый фланг) Мартунинского района Арцаха.

В результате поисковых работ, проведенных подразделениями Армии обороны в Мартунинском районе, было обнаружено еще одно тело. Личность погибшего будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

«В результате поисковых операций после прекращения огня, а также обмена телами с азербайджанской стороной к настоящему времени обнаружено 1704 тел», – говорится в заявлении.