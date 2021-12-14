Армения, как и всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, что прописано в программе правительства Армении.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«В этом плане мы положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя с целью нормализации отношений с Арменией, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит своего специального представителя для ведения диалога», – сказал Ваан Унанян, отвечая на вопросы СМИ.