В Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА приняли члена Союза художников Российской Федерации, члена Аттестационной комиссии специалистов по культурному наследию и охране памятников, художника-реставратора по настенной живописи высшей квалификации, лауреата первой премии конкурса «Реставрация Москвы» почетного реставратора фресок Санкт-Петербурга, армянина по происхождению Николая Михайлова.

Он, как опытный специалист в области реставрации фресок, был приглашен и принят начальником Управления охраны памятников истории и культуры Министерства ОНКС Арутюном Ваняном и его заместителем Лусине Игитян.

Как передает «Арменпресс», министерство ОНКС сообщает, что в рамках визита, чтобы на месте ознакомиться с памятниками, обсудить возникшие проблемы и найти их возможные решения, было организовано посещение памятников города Аштарак Арагацотнской области РА. В частности, бани, построенной в 1900 году, этап составления проектно-сметных документов по укреплению, ремонту и восстановлению которой находится в процессе. Гость осмотрел мост 1664 года, церковь Кармравор раннего средневековья Св. Григория Просветителя, церковь Св. Богородицы (7-й век), Циранавор (5-й век), Спитакавор (13-й век) и Дом-музей П. Прошяна.

Опытный специалист по реставрации настенной живописи приглашен для осмотра результатов реставрации фресок церкви Кармравор, проведенной несколько лет назад, их технического состояния после реставрации, и для обсуждения их дальнейшей сохранности. По итогам визита будет подведено экспертное заключение.

С Николаем Михайловым была достигнута договоренность о дальнейшем содействии в качестве эксперта-консультанта Министерству ОНКС РА в области реставрации фресок.