Лачинский коридор не может в каком-либо виде находиться под контролем Азербайджана, этот вопрос не имеет ничего общего с открытием коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге Твиттер написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян в ответ на заявление Ильхама Алиева.

«Лачинский коридор не может в каком-либо виде находиться под контролем Азербайджана, этот вопрос не имеет ничего общего с открытием коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. У Арцаха должна быть прямая, неконтролируемая граница с Арменией, наши оккупированные территории должны быть возвращены», – отметил Артак Бегларян.