Главные часы нашей страны, находящиеся на башне здания правительства Армении на площади Республики, свидетель многих поколений и перемен, символ нашей государственности. В этом году главные куранты Армении отмечают свой 80-летний юбилей и в честь этого события публике будет представлен онлайн-концерт в исполнении пианиста, заслуженного артиста Республики Армения Айка Меликяна.

Играл музыкант в башне правительственного здания, где находится механический зал часов.

Инициатива концерта принадлежит Национальному центру камерной музыки, при поддержке аппарата премьер-министра Республики Армения, Министерства образования, науки, культуры и спорта РА (МОНКС) и культурной общественной организации «Сарер» («Горы»). Запись концерта будет показана 24 декабря в 21:00 на официальных страницах пианиста, правительства РА и МОНКС в социальной сети Facebook.

Айк Меликян исполнит сочинения, которые тематически связанные с часами и Ереваном- произведения видных европейских и армянских композиторов. Также в рамках концерта он представит премьеру своего сочинения- пожалуй, первое в мире произведение для фортепиано и колоколов городских часов- «Ереванскую кампанеллу». Мы связались с пианистом, который любезно представил нашей газете подробности будущего концерта.

«Я побывал в помещении, где установлены часы: видел их внутреннее устройство с обратной стороны. Это очень интересное место: здесь, например хранится паспорт часов, отсюда ведется управление их механизмом и здесь работает часовщик Левон Алексанян (официально его должность называется “мастер по уходу и обслуживанию башенных часов”-авт.), который рассказал мне историю курантов, которая идет с 1941 года.

Мы поставили в этом зале рояль и я сыграл 40 минутную программу. Представил очень популярные и известные в эпоху барокко произведения – пьесы, написанные для музыкальных часов. Такие произведения есть, например, у Генделя, Гайдна, которые я собственно и сыграл.

Также, в частности, я исполнил небольшое произведение Лазаря Сарьяна «Дедушкины часы», «Экспромт» Арно Бабаджаняна, песню «Ереван» Артемия Айвазяна в обработке Арусяк Костанян.

Ну и главная пьеса, с которой начинается концерт, это «Ереванская кампанелла», которую я сочинил специально как сопровождение под звон колоколов главных часов. И пьесу я исполняю под их звон: это одноминутное произведение, потому что именно столько длится бой часов. Название пришло само собой: Ереван и его кампанелла: «Кампанелла»- известный этюд Ференца Листа, в котором слышатся нежные звуки колокольчиков ( в переводе с итальянского кампанелла означает «колокольчик»- авт.). Ну а в нашем случае речь идет о Ереване и колоколах его главных часов – «Ереванской кампанелле».

Я также хочу отметить ту большую команду, с которой мы вместе работали. В частности, автора идеи и проекта Эрну Ревазову, которая давно вынашивала идею концерта в зале, где установлены часы.

А поскольку в этом году главным часам страны исполняется 80 лет, мы объединили усилия, сконцентрировались и реализовали идею. Также хочу выразить свою благодарность Национальному центру камерной музыки, аппарату премьер-министра Республики Армения, Министерству образования, науки, культуры и спорта РА и культурной общественной организации« Сарер»,- отметил в интервью «РА» пианист Айк Меликян.

Ну а мы, в свою очередь, тоже хотим поздравить главные часы Армении-один из символов нашей государственности, и пожелать им идти только вперед, не отставать и не останавливаться!