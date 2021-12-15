14 декабря Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю вручения верительных грамот принял Посла Республики Армения Виктора Енгибаряна.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Германии сообщает, что, поздравив Посла с назначением, президент пожелал ему плодотворной работы и успехов в его миссии.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, Виктор Енгибарян отметил, что он приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружеских связей между двумя странами.

В ходе личной беседы были обсуждены перспективы развития армяно-германского сотрудничества в политической, экономической, культурной и в ряде других сфер.

Указом Президента Республики Армения 12 ноября Виктор Енгибарян назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Германии. До него Послом Республики Армения в Федеративной Республике Германия был Ашот Смбатян.