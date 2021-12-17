В городе Иджеван Тавушской области Армении состоялась церемония открытия выставки артефактов, обнаруженных при раскопках пещеры-поселения «Гетаовит-2», на которой присутствовали заместитель министра НОКС Ара Хзмалян, директора музеев, археологи и другие специалисты сферы.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, археологические раскопки проводятся с 2018 года (руководитель экспедиции Ирен Калантарян) при финансовом содействии Иджеванского винно-коньячного завода.

Заместитель министра А. Хзмалян приветствовал присутствующих и отметил значение сотрудничества частный сектор-государство, обеспечение Иджеванским винно-коньячным заводом непрерывности финансирования раскопок, направленного на сохранение историко-культурного наследия.

Замминистра от имени министра Ваграма Думаняна, за содействие археологическим исследованиям пещерного поселения «Гетаовит-2», находящегося на административной территории Тавушской области РА, патриотическую деятельность, направленную на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Армении вручил руководству завода благодарственную грамоту.

После осмотра выставки руководство завода организовало экскурсию по винным и коньячным цехам завода, была представлена история завода.

Дирекция завода выразила готовность продолжать финансирование раскопок, углубить сотрудничество в области изучения и сохранения историко-культурного наследия.

Пещера «Гетаовит-2» расположена к северо-западу от города Иджеван, между селами Гетаовит и Енокаван. Археологические раскопки начались в 2011 году, и продолжаются по сей день. На основании материалов, обнаруженных археологами в разные годы, пещера (13-8 м) была квалифицирована как поселение, относящееся к разным культурным пластам: верхнему палеолиту (24-18 тысячелетия до н.э.), медно-каменному периоду (энеолит, 5 тысячелетие до н.э.), средневековью (9-13 вв). Особенно интересны находки костей скелета домашней лошади, найденные в пещере, которые находятся на стадии изучения и подтверждения.