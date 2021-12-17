Совет попечителей ЕГУ на закрытом заседании 17 декабря ректором университета избрал Ованнеса Ованнисяна, который исполнял обязанности и. о. ректора.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам после заседания сообщил сам Ованнес Ованнисян. По результатам тайного голосования Попечительский совет 19 голосами против 5 избрал Ованнеса Ованнисяна ректором ЕГУ сроком на 5 лет.

Попечительский совет не рассматривал заявление другого кандидата, Арцруни Саакяна, подавшего заявление с нарушением правил, поскольку согласно регламенту была точная дата для подачи документов. Документы Арцруни Саакяна были поданы с опозданием, вследствие чего Попечительский совет ЕГУ на закрытом заседании не рассмотрел его кандидатуру.