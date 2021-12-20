В этот день, 101 год назад, родился генерал-лейтенант Христофор Иванян.

Генерал-лейтенант Христофор Иванян не только принял участие, но и оставил особый след в Великой Отечественной и Арцахской войнах, удостоившись высших государственных наград.

Когда последователи фашистов – азербайджанские захватчики, напали на Арцах, генерал Христофор Иванян вместе с супругой проживал в Санкт-Петербурге. Он преподавал в одной из военных академий и внимательно следил за происходящим на Родине. В 1992 году, когда армянские силы вели тяжелые оборонительные бои, 72-летний военный прибыл в Армению.

Через 5 дней после отъезда из Арцаха позвонил жене и членам семьи, объяснил, что он не может оставаться спокойным дома и наблюдать издалека, как родной народ ведет борьбу с врагом не на жизнь, а на смерть?

Иванян очень быстро смог завоевать доверие солдат и командиров сил самообороны Арцаха. В Арцахе все знали, что если военные действия планировал или осуществлял полководец Христофор Иванян, то успех был гарантирован.

Свидетельством этого является «Боевой крест» первой степени Республики Армения и НКР, а в 2000 г. посмертно – присвоение ордена Золотой Орел и звания Герой Арцаха. Иванян был инициатором и организатором создания оборонительной армии артиллерийского типа, учебных частей и подразделений, а также учебно-материальной базы войск.

Легендарный герой Великой Отечественной и Арцахской войн, генерал-лейтенант Христофор Иванян скончался летом 1999 года в Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет и со всеми воинскими почестями был похоронен на Смоленском кладбище Северной столицы Российской Федерации.