ЗАО «Электрические сети Армении» предлагаeт увеличить средневзвешенный тариф на поставляемую потребителям электроэнергию на 4.7 драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Комиссия по регулированию общественных услуг. 23 декабря в КРОУ состоится рабочее обсуждение относительно пересмотра тарифов на электроэнергию, продаваемую ЗАО «Электрические сети Армении» потребителям.

Согласно сообщению, при наличии некоторых факторов возникла необходимость увеличить средневзвешенный тариф на продаваемую потребителям электроэнергию на 4.7 драмов на /кВт/ч (включая НДС).

При этом предлагается:

– без изменений оставить тарифы для социально необеспеченных групп (11% населения)

-для жителей, потребляющих до 200 кВтч в месяц (55% населения) тарифы увеличить на 1.5 драм /кВт/ч (включая НДС),

-для жителей, потребляющих 201-400 кВтч в месяц (составляют 25% жителей-абонентов) тарифы увеличить на 3.5 драмов на кВт/ч (включая НДС)

-для остальных потребителей тарифы повысить на 5.5 драмов на кВт/ч (включая НДС).

Отмечается, что в результате анализа всех положительных и отрицательных факторов в рамках процесса пересмотра тарифов крупных производящих электроэнергетическую систему станций и компаний, предоставляющих услуги, возникающий в условиях действующих тарифов для потребителей электроэнергетической системы на тарифный год, начинающийся с 1 февраля 2022 года, финансовый разрыв составляет 23,8 млрд. драмов (без НДС). Среди других факторов, которые имели место в системе электроснабжения, основными факторами, которые приводят к этой сумме, являются:

1) Выполнение ЗАО «Газпром Армения» обязательств перед станцией «Раздан-5» по соглашению, подписанному между правительствами Республики Армения и Российской Федерацией. В частности, согласно договору купли-продажи акций «АрмРосгазпрома», между правительствами РА и РФ, подписанному 02.12.2013 г., армянская сторона обязалась обеспечить возврат инвестиций, сделанных российским Газпромом на станции «Раздан-5 и соответствующую внутреннюю норму доходности, в то время как инвестиции компании не только не были выкуплены, но и кредитные обязательства, привлеченные к реконструкции станции, увеличились. В результате переговоров между правительствами РА и РФ по возникшей проблеме была достигнута договоренность в течение 10 лет, начиная с 01.02.2022 года, обеспечить нормальную деятельность станции «Раздан-5», предоставив компании в виде платы за мощность финансовые средства, эквивалентные 31.79 млн долларов США в год. В то же время, в рамках указанных договоренностей, возможна стабильная цена импорта природного газа из России на ближайшие 10 лет – 1 600 долларов США за тысячу кубометров в условиях низкой теплотворной способности.

2) В компаниях электроэнергетической системы, преимущественно в ЗАО «Армянская атомная электростанция», значительно увеличились расходы на погашение и обслуживание льготных кредитов, полученных под гарантию правительства Республики Армения.