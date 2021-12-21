В преддверии Нового года в Музее русского искусства открылась выставка «Старый Новый год», на которой представлена уникальная коллекция кукол Марины Хачманукян.

Как передает «Арменпресс», выставка будет действовать с 18 декабря по 14 января.

Посетив выставку, можно будет узнать, какие куклы были самыми желанными подарками на Рождество и на Новый год, какими игрушками украшали советские елки, и почему кукуруза стала той единственной игрушкой на елке, которая в годы советской власти постоянно производилась. Интересно будет увидеть редкие куклы от таких всемирно известных мастеров, как Мадам Александер и Диана Эффнер.

Приятным открытием на выставке является старинная кукла, которой более 100 лет. Это маленькая фарфоровая кукла немецкого завода «Armand Marseille».

Советские куклы и игрушки представляют совершенно иную историю – историю страны под названием СССР.

Выставка «Старый Новый год» не имеет возрастных ограничений, она будет интересна всем – и детям, и взрослым, которым дается возможность чудесным образом вновь встретиться со своим детством.