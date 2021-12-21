Члены делегации во главе с руководителем группы дружбы Иран-Армения парламента Ирана Сейедом Мехди Фаршаданом, прибывшим в Армению с рабочим визитом, 21 декабря в сопровождении главы группы дружбы Армении-Иран НС РА Георгием Папояном посетили Мемориал геноцида армян.

Об этом «Арменпресс» сообщили из Музея-института Геноцида армян.

Заместитель директора по музейным работам Музея-института Геноцида армян Лусине Абраамян представила гостям историю создания мемориала.

Он также представил гостям историю о трех хачкарах, расположенных в районе Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения в Азербайджане в конце прошлого века.



Члены делегации Ирана, в том числе два депутата парламента Ирана Ара Шавердян и Роберт Бегларян, возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память священных жертв Геноцида армян.



Они также посетили музей Геноцида армян, ознакомились с постоянными и временными экспозициями.

По окончании визита члены делегации сделали записи в Книге почетных гостей.