Президент Армении Армен Саргсян принял делегацию во главе с председателем совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя визит госпожи Пекресс в Армению, Армен Саркисян отметил, что в нашей стране Францию и ее народ принимают как хороших друзей, поскольку они были с нашим народом в самые трудные моменты.

«Сегодня тоже очень чувствительный период для Армении. После эпидемии и войны мы переживаем трудности, – отметил президент. – Поражение на войне имеет горький вкус, но оно также для того, чтобы могли показать, что мы можем выстоять достойно. И в этой связи мы очень ценим помощь друзей. Во время войны мы еще раз убедились, что Франция – наш настоящий друг».

Отметив, что это ее третий визит в Армению, Валери Пекресс сказала, что в последние годы между Иль-де-Франс и рядом общин и регионов Армении развилось эффективное сотрудничество. Она подчеркнула, что армянская община Франции и, в частности Иль-де-Франса, уделяет большое внимание событиям в Армении, и французский народ хочет максимально поддержать армянский народ: «Сегодня, как Вы отметили, Франция хочет участвовать в мирном процессе, чтобы помочь дружественной Армении выстоять и быть стойкой».

На встрече были затронуты послевоенная ситуация, существующие гуманитарные вопросы, проблемы сохранения армянского христианского и историко-культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества и программах, направленных на будущее.