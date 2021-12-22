Нынешний процесс армяно-турецких переговоров будет для Армении крайне непростым и даже опасным

Официальный Ереван пока не анонсировал сроки возможной встречи спецпредставителей Армении и Турции в рамках процесса диалога между двумя странами.

«В случае договоренности о сроках встречи специальных представителей в рамках процесса диалога между Арменией и Турцией общественность будет надлежащим образом проинформирована», – сказал Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что встреча спецпредставителей может пройти “в самое ближайшее время”.

Напомним, что спецпредставителем Армении по процессу диалога с Турцией назначен вице-спикер Национального Собрания Армении 31-летний Рубен Рубинян, с мая 2018 г. по январь 2019 г. занимавший пост заместителя министра иностранных дел.

В 2010 г. Рубинян окончил факультет международных отношений Ереванского госуниверситета. В 2011 г. – Университетский колледж Лондона (UCL), магистр по специальности “политика и безопасность”. В 2012г. – Ягеллонский университет в Польше, магистр по специальности “Европоведение”. В 2017-2018 гг. занимался научной деятельностью. Член-учредитель партии “Гражданский договор”. 2019-2021гг. – депутат НС (общегосударственный избирательный список блока партий “Мой шаг”). 20 июня 2021 г. избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку партии “Гражданский договор”. 3 августа 2021г. избран заместителем председателя НС Армении. В парламенте Рубен Рубинян ведет себя довольно активно и часто высказывается по внешнеполитическим вопросам. Достаточно ли этого для успешного ведения переговоров?

«Точного ответа на этот вопрос, наверное, не даст никто. В конце концов, дипломатами не рождаются, а уровень образования дает Рубиняну определенные горизонты понимания проблемы», – считает российский политолог Сергей Маркедонов.

Между тем, Анкара делегировала на ведение этого процесса 63-летнего Сердара Кылыча, работающего в системе МИД Турции с 1984г. В 2008-2010 гг. он был послом Турции в Ливане, в 2010-2012гг. был генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции, в 2012-2014 гг.– посол в Японии. С апреля 2014г. на протяжении 7 лет возглавлял посольство Турции в США. Отличился агрессивностью в отношении американских критиков Турции. При нем турецкое посольство создало сеть лоббистов с хорошими, хотя и не всегда разборчивыми, связями в Вашингтоне. Кылыч – ярый отрицатель Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении в начале ХХ века, активно работавший в направлении блокирования признания Геноцида Соединенными Штатами. Разумеется, на этой почве неизбежно сталкивался с деятельностью армянских организаций в США, а значит – прекрасно знаком с армянской темой. К 100-летию Геноцида при его непосредственном участии в США был организован протурецкий митинг с участием 10 000 человек, который сорвал мирное шествие армян.

Назначение Турцией спецпредставителем по процессу диалога с Арменией столь опытного карьерного дипломата само по себе свидетельствует о том, какое важное значение Анкара придает этому вопросу. Не в плане нормализации отношений с Арменией, а в плане устранения армянского барьера на пути реализации амбициозных геополитических планов Анкары по освоению очерченного ею т.н. “тюркского пространства”, а по простому – распространения своего влияния везде, куда дотянутся руки, с последующей оккупацией этого ареала.

Ну, а вышеприведенная характеристика деятельности Кылыча в деле отрицания Геноцида армян свидетельствует о том, что позиция Турции относительно Армении изменений не претерпела. Предусловия не только остались, но и множатся по ходу.

Если раньше Анкара обуславливала нормализацию отношений с Арменией отказом Еревана от международного признания Геноцида армян, от поддержки Арцаха в его национально-освободительной борьбе, а также признания армяно-турецких границ по Карсскому договору 1921г., то после успеха Азербайджана в крупномасштабной военной агрессии против Арцаха в сентябре-ноябре 2020г., в которой Турция и своими вооруженными силами, и вооружением, и наемниками из числа ближневосточных террористических организаций приняла активнейшее участие, появилось требование открытия так называемого “Зангезурского коридора” по территории Армении, который азербайджано-турецкий тандем надеется взять под собственный контроль.

На заявления официального Еревана о том, что власти Армении не мыслят “коридорной логикой”, Анкара всякий раз вбрасывает в обращение утверждения о якобы “существующей договоренности между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном об открытии Зангезурского коридора».

Не следует полагать также, что Анкара полностью удовлетворена итогами азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха осенью 2020г. Турция вкупе с Азербайджаном пока вынуждена с показной терпимостью относиться к присутствию российских миротворцев в Арцахе, что пока сдерживает террористический тандем Анкара-Баку от реализации планов по полной ликвидации фактора армянского Арцаха, 75% территории которого уже оккупированы Азербайджаном. Не приходиться сомневаться и в том, что Анкара будет продвигать диалог с Ереваном с предельной внимательностью и в тесной координации с Баку. Одна из наиболее влиятельных ежедневных газет в Турции, с 1923г. Cumhuriyet подчеркивает: «До тех пор, пока достижения Азербайджана не будут зафиксированы в окончательном соглашении, не нужно спешить с нормализацией отношений с Арменией»

Вместе с тем можно заметить, что Анкара спешит. Опять же не нормализовать отношения с Ереваном, а закрепить полученную по итогам войны против Арцаха осенью 2020г. возможность проникновения в регион Южного Кавказа и, как минимум, закрепиться.

Нормализация армяно-турецких отношений, как пишет американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, существенно увеличит влияние Турции в регионе.

“Это может помочь улучшить отношения между Турцией и Западом, особенно между Анкарой и Вашингтоном, поскольку правительство США уже много лет призывает Турцию улучшить отношения с Арменией. Турецкому правительству нужна вся финансовая и политическая поддержка, которую оно может получить от могущественных партнеров, таких как Соединенные Штаты и Европейский Союз, которые оценят действия Турции по противодействию России на ключевом театре военных действий”, – отмечают эксперты Stratfor, Они отмечают, что сами переговоры сигнализируют о том, что Россия должна сделать больше для Армении, если она надеется замедлить снижение своего влияния на Южном Кавказе, а Турция использует переговоры, чтобы удержать Азербайджан от чрезмерных требований на переговорах с Арменией относительно транспорта и демаркации границы.

Зачем Турции удерживать Азербайджан от чрезмерных требований на переговорах с Арменией относительно транспорта и демаркации границы, если Анкара сама выступает с чрезмерно жестких позиций? Не будет же Анкара отговаривать Баку от вывода войск с суверенных территорий Армении (Сюникская, Гегаркуникская и Вайоц Дзорская области), куда ВС Азербайджана вторглись еще 12 мая и уже установили КПП и даже свою бензоколонку. Тем более Анкара не станет уговаривать Баку отказаться от идеи т.н.”Зангезурского коридора”, тем более, что она сама на ее реализации настаивает устами Алиева. Азербайджан давно стал в руках Турции инструментом реализации геостратегических целей Анкары.

Армянские тюркологи практически в унисон заявляют об отсутствии у Турции заинтересованности в реальной нормализации отношений с Арменией, которая, по их словам, не представляет для нее ни экономической, ни политической ценности. Неспроста предыдущие три попытки, предпринимаемые при посредничестве внешних сил, Турция завела в тупик.

Реальность заключается в стремлении Анкары максимально ослабить влияние России и полностью взять регион под собственный контроль со всеми негативными для Армении, армянской государственности последствиями, в силу отсутствия в настоящее время у нас ресурсов противодействия неизбежной в последующем политической и экономической экспансии Турции.

Обернутые в красивую упаковку слова представителей Турции о якобы заинтересованности в стабильном мире и добрососедских отношениях – не более, чем ширма для прикрытия истинных целей. В нынешних условиях процесс нормализации армяно-турецких – это попытка Турции легализовать сложившийся после азербайджано-турецкой агрессии осенью 2020г. против Арцаха статус-кво с последующим его изменением в соответствии с интересами Анкары. Турция спешит сделать это, пока в Армении не преодолен внутриполитический раздрай, отражающийся на всех сферах жизнедеятельности, а в международных отношениях царит хаос, отношения России с США, НАТО все больше обостряются, а в российско-турецких соответственно продолжается период, образно именуемый “медовым месяцем” (по крайней мере, в нашем регионе).

Так что, нынешний процесс армяно-турецких переговоров будет для Армении, мягко говоря, крайне непростым и даже опасным…