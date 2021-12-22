Встреча министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в рамках VI Российско-армянского форума по здравоохранению, прошедшего в Москве, придала новый импульс сотрудничеству между двумя странами.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении. Следующий Российско-армянский форум по здравоохранению пройдет в Армении.

По приглашению Анаит Аванесян в рамках Российско-армянского форума планируется и визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Армению.

Отмечается, что совместные армяно-российские усилия в сфере здравоохранения окажут эффективное влияние на реформы системы.VI Российско-армянский форум по здравоохранению ознаменовался подписанием двух Меморандумов о сотрудничестве между Научно-исследовательский центром онкологии им. Н. Блохина и Национальным онкологическим центром им. В. А. Фанарджяна, а также Научно-исследовательским гематологическим центром им. Р. О. Йоляна.