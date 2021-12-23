Правительство Армении на приобретение вакцины Pfizer выделило 1,2 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян, отметив, что для приобретения этой вакцины был проведен довольно длительный процесс.

“Все это уже близится к завершению. Правительство сегодня выделило сумму на закупку 200 000 доз вакцины Pfizer. Есть и обещание получения вакцины в дар. Мы ожидаем, что помимо этих 200 000 доз, в качестве дара, мы получим и другие партии», – сказала Аванесян.