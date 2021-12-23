Интервью чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Иманбаева Болата Бариевича аналитическому центру «Орбели»․

— Господин посол, в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений как бы Вы охарактеризовали историю развития взаимоотношений наших стран и народов?

— Как вы знаете, в этом году Казахстан и Армения отмечают 30-летие Независимости. По историческим меркам этот период представляет короткий промежуток времени, но для Казахстана и Армении это является целой эпохой, связанной с укреплением государственности, развитием социально-экономического потенциала, созданием демократических и правовых основ общества и утверждением в качестве полноправных субъектов международных отношений. Наши страны добились значительных успехов в своем развитии. Сегодня Казахстан под руководством президента Касым-Жомарта Токаева последовательно продолжает курс политических и экономических реформ, заложенных Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

За 30-летний период между Казахстаном и Арменией наработан и установлен высокий уровень политического диалога и экономического взаимодействия. В двустороннем сотрудничестве между странами отсутствуют какие-либо разногласия, по многим вопросам региональной и глобальной политики наши страны придерживаются схожей позиции. Нур-Султан проявляет готовность увеличить взаимную торговлю и реализовать совместные проекты, со своей стороны Ереван оказывает максимальную поддержку международным инициативам Казахстана.

С момента установления дипломатических отношений межгосударственное взаимодействие Казахстана и Армении развивается в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Посольство Республики Армения в Республике Казахстан открылось в октябре 1992 года, с 1 марта 2007 года в Ереване функционирует Посольство Республики Казахстан. Основными документами, регламентирующими двусторонние отношения, являются Договор об основах отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армения (1993г.) и Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Республикой Армения (1999г.). Двустороннюю договорно-правовую базу составляют 27 международных договоров, охватывающие практически все направления сотрудничества.

В целом, за прошедшие 30 лет Казахстан и Армения сумели выстроить взаимовыгодные политические и экономические приоритеты в двусторонних и многосторонних отношениях, направленные на продвижение взаимных интересов в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии.

— Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние и перспективы армяно-казахских отношений?

— В настоящее время отношения между Казахстаном и Арменией продолжают динамично развиваться в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, налажен доверительный диалог на высшем и высоком уровнях.

Свидетельством этому является интенсивность встреч глав государств двух стран, как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Стороны обсуждают и обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов. В частности, следует отметить, что в июне этого года состоялся визит Президента Армении А.Саркисяна в Казахстан, в ходе которого проведены плодотворные переговоры с Президентом РК К.Токаевым, Первым Президентом РК – Елбасы Н.Назарбаевым, Председателем Мажилиса Парламента Н.Нигматулиным, а также с руководителями экономических ведомств и организаций.

В апреле 2021 года состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами наших стран, в мае того же года в г.Нур-Султан состоялось 8-ое заседание Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Не удивительно, что Казахстан и Армения, имея общее советское прошлое и похожие пути институционального развития, участвуют в общих интеграционных процессах. В частности, страны активно взаимодействует в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также по линии ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Следует напомнить, что инициатива о создании Евразийского экономического союза была впервые озвучена Первым Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым в МГУ им. М.В.Ломоносова.

Казахстан высоко ценит поддержку Арменией наших международных инициатив. К примеру, армянская сторона поддержала кандидатуру РК на членство в Совете Безопасности ООН на 2017-2018 гг., в Совет по правам человека ООН на 2022-2024 гг., в Исполком Детского Фонда ООН на 2021-2025 гг., в Административный совет и Совет почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза и др.

Мы видим, что широкий позитивный отклик находит в Армении политика Казахстана, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, где особую роль играет Ассамблея народа Казахстана, объединяющая представителей всех проживающих в стране этнических общин. За годы независимости Республика Казахстан выработала свою уникальную модель межэтнического единства и сумела обратить многообразие общества себе на пользу на фоне региональных и конфессиональных, социальных и культурных, языковых и этнических противоречий. Отрадно видеть, что в политической, экономической, общественной и культурной жизни Казахстана активно участвует армянская диаспора.

Армянская сторона активно поддерживает казахстанскую инициативу по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Представители Армянской Апостольской церкви на постоянной основе принимают участие в работе Съезда.

Армения была представлена среди 115 стран мира, принявших участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», посвященной альтернативным источникам энергии, которая проходила в столице Казахстана в 2017 году. В павильоне Армении были представлены достижения армянских компаний в сфере солнечной энергетики, ветроэнергетики, а также несколько новых проектов в сфере вычислительных технологий, активно использующихся в энергетике. Кроме того, армянская сторона использовала международную площадку для демонстрации туристических возможностей страны и полагаем, что выставка способствовала раскрытию потенциала и развитию туризма в Армении.

Межпарламентское взаимодействие двух стран осуществляется на традиционно высоком уровне. В парламентах двух стран активно функционируют Группы дружбы. На регулярной основе проводятся встречи Спикеров Сената и Мажилиса Парламента РК с Председателем Национального Cобрания РА на полях МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Межпарламентского союза, в ходе которых стороны обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов межпарламентского сотрудничества.

Депутаты парламентов Казахстана и Армении принимают активное участие в наблюдении за парламентскими выборами двух стран. Так, 10 января 2021 года за ходом выборов в Мажилис Парламента РК от армянской стороны в составе миссий наблюдателей по линии МПА СНГ и ПА ОДКБ приняли участие члены Группы дружбы «Армения-Казахстан» Национального Cобрания РА во главе с депутатом В.Акобяном. В свою очередь, 20 июня 2021 года за ходом внеочередных выборов в Национальное собрание РА от казахстанской стороны в составе миссий наблюдателей по линии ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ участвовали депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК.

— Как развивается экономическое сотрудничество между нашими странами на межгосударственном уровне и в рамках ЕАЭС?

— Важным инструментом активизации казахстанско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества является совместная Межправительственная комиссия (МПК) по экономическому сотрудничеству, 8-ое заседание которой состоялось в г.Нур-Султане 26 мая 2021 года. По итогам заседания МПК достигнуты договоренности по наращиванию взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных кооперационных проектов в сфере промышленности, высоких технологий и космических разработок, науки, сельского хозяйства, транспорта, туризма, образования, здравоохранения, культуры, спорта, охраны окружающей среды, межрегионального взаимодействия. В рамках МПК 25 мая был проведен казахстанско-армянский бизнес-форум в онлайн-формате.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане зарегистрировано более 300 юридических лиц, филиалов и представительств с армянским участием. В Казахстане успешно работают армянские предприниматели в дорожно-строительной отрасли, ювелирной сфере и сервисных услуг. Перспективным направлением в рамках двустороннего экономического сотрудничества является сфера высоких технологий, а также внедрение инноваций в области образования и науки.

Важно отметить наметившуюся тенденцию роста взаимной торговли между нашими странами в последнее время. Несмотря на пандемию COVID, по данным Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, объем двустороннего товарооборота по итогам 2020 г. увеличился на 30% по сравнению с 2019 годом и составил более $15 млн, в том числе казахстанский экспорт (армянский импорт) – $7,34 млн, казахстанский импорт (армянский экспорт) – $7,73 млн. При этом, по статданным РК, за январь-сентябрь 2021 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Арменией составил $13,2 млн (рост на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

Казахстанско-армянские торгово-экономические отношения необходимо рассматривать неотрывно от евразийской интеграции. В условиях новой экономической реальности позиции двух стран в Евразийском экономическом союзе во многом совпадают.

В рамках ЕАЭС в текущем году также наблюдается высокая динамика роста товарооборота. Несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения, объем взаимной торговли в ЕАЭС за 9 месяцев 2021 года вырос на 32,5% и достиг 52 млрд долларов США. Это больше показателя допандемийного периода на 16,5%. Также вырос объем экспорта между странами Союза. Например, рост объема экспорта Казахстана составил 39%. В сопоставимых цифрах вырос экспорт Армении и других стран-участниц ЕАЭС.

Актуальными задачами в рамках ЕАЭС сегодня являются развитие сухопутных перевозок, налаживание «скоростных» трансконтинентальных маршрутов, обеспечение их региональной и глобальной конкурентоспособности. В этом контексте хочу обратить внимание на важность и своевременность инициативы Казахстана относительно создания товаропроводящей сети ЕАЭС. Мы выступаем за продолжение вовлечения малого и среднего бизнеса в процесс евразийской интеграции и торговли без барьеров.

— Что вы можете сказать про текущее состояние армяно-казахских культурных и гуманитарных связей и какова роль посольства в их поддержке и реализации?

— Культурно-гуманитарное и научно-образовательное взаимодействие между Казахстаном и Арменией развивается на базе межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 6 ноября 2006 года и Соглашения между Правительствами РК и РА о сотрудничестве в области образования и науки от 26 апреля 2010 г. Также подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным центром рукописей и редких книг Министерства культуры РК и армянским Институтом древних рукописей «Матенадаран».

Своего рода «живым мостом» между нашими странами является многотысячная армянская диаспора, проживающая в Казахстане. В нашей стране созданы необходимые условия для сохранения языка и культуры всех этносов, в том числе армян. В 11 казахстанских городах действуют армянские культурные центры. По итогам парламентских выборов, состоявшихся в январе этого года, депутатом Мажилиса Парламента Казахстана избран руководитель армянского культурного центра «Масис» А.Амирханян.

Посольство Казахстана проводит активную работу по развитию и укреплению культурно-гуманитарного и научно-академического взаимодействия между нашими странами. Культурные связи между казахами и армянами имеют многовековую историю, о чем свидетельствуют сохранившиеся кыпчакоязычные армянографичные манускрипты. В одном из крупнейших хранилищ древних письменных памятников в мире – Институте древних рукописей «Матенадаран» им. Месропа Маштоца в Ереване хранятся около 17 тысяч рукописей, среди которых есть кыпчакоязычные тексты на армянском языке. Следует отметить, что в 2016-2017 годах из фондов Матенадарана были получены копии 40 исторических трудов по истории Центральной Азии и Казахстана на армянском и русском языках.

С 2010 г. при поддержке Посольства Казахстана в Армении при Кафедре тюркологии Ереванского государственного университета создан и активно действует Центр казахского языка, культуры и истории, где проходят занятия по изучению казахского языка для армянских студентов. В ноябре 2016 г. в Национальной библиотеке Армении открылся Центр казахской литературы. В ходе открытия Центра состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальными библиотеками двух стран.

В декабре 2021 г. в Ереване при содействии Посольства в Центре казахского языка, истории и культуры им. Абая в Ереванском государственном университете состоялась международная научная онлайн-конференция по тематике кыпчакоязычных армянографичных манускриптов, в которой приняли участие ученые-востоковеды из России, Ирана, Израиля, Польши, Франции, Кыргызстана, а также представители научно-образовательных центров, национальных университетов и академических институтов Казахстана и Армении. В ходе конференции ведущие специалисты и ученые обсудили многовековые культурные связи между казахами, армянами и другими народами Северной Евразии.

Большой интерес участников вызвали изданные впервые на армянском языке фундаментальная антология казахской литературы, новая редакция романа-эпопеи МухтараАуэзова «Путь Абая» и первый перевод «Слов назидания» Абая Кунанбаева с соответствующим предисловием на казахском, русском и армянском языках.

— Есть ли что-то, что бы вы добавили в контексте нашего интервью?

— Казахстан и Армения активно взаимодействуют в общих интеграционных объединениях и по многим вопросам международной повестки имеют схожие позиции. Наши страны обладают высоким транспортно-логистическим потенциалом в условиях динамичного развития международных транспортных маршрутов и региональных хабов в рамках программы «Один пояс – Один путь» и создания зоны свободной торговли ЕАЭС-Иран

В этом контексте важно поддержание и укрепление высокого уровня двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. При этом необходимо активизировать механизмы политических консультаций и экономической кооперации, подключая к процессам большой потенциал исследовательских институтов двух стран и возможности Евразийского экономического союза для анализа перспектив и расширения всестороннего взаимодействия между Казахстаном и Арменией.

Общая история и глубокие культурные связи между Казахстаном и Арменией, сложившиеся дружественные отношения на двустороннем и многостороннем уровнях являются прочной основой для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что вместе мы сможем придать новый импульс армяно-казахстанскому сотрудничеству.

Беседовал Дж. Меликян