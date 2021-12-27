Второй президент Армении Роберт Кочарян на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что за время его правления были проведены серьезные реформы в сфере образования, но признал, что в этом направлении что-то было и упущено.

Как передает «Арменпресс», Кочарян сказал: «Мы думали, что реформы приведут к каким-то результатам, к более серьезным результатам, но я вижу, что это не так. Я не могу сказать, в чем причина». Роберт Кочарян признал, что эта ситуация была для него неожиданной.

«Я не думал, что наша система образования находится в таком плачевном состоянии. Я хочу знать, была ли она тогда в таком состоянии или нет. Я думаю, что мы в сфере образования и культуры что-то сделали не так. Образование и культура должны были сформировать прочную связь с землей и с нашей идентичностью. Когда вы отрезаны от земли, и ваша семья становится высшей ценностью, тогда получаем то состояние, которое есть у нас сегодня. Формула «будь там, где хлеб» работает, потерю земель и гор ты не принимаешь как угрозу для своей семьи. Государственность у нас занимает очень маленькое место», – заключил Роберт Кочарян.