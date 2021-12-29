Служба национальной безопасности Республики Арцах принимает меры по возвращению гражданина Арцаха, который заблудился и по ошибке оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что 29 декабря около 07:30 утра поступило сообщение об исчезновении Армена Абриковича Вердяна 1971 г. р., жителя общины Айгестан Аскеранского района.

В результате принятых по тревоге мер, выяснилось, что упомянутый гражданин утром заблудился и по ошибке оказался на территории между общинами Нахичеваник и Ухтасар Аскеранского района, подконтрольном Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

«Об инциденте немедленно сообщили российским миротворцам, которые выяснили и заверили в безопасности нашего гражданина. Ведутся переговоры о возвращении гражданина Республики Арцах армянской стороне», – говорится в сообщении СНБ.