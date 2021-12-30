Израильской компании и ее сотрудникам, подозреваемым в управлении БПЛА во время атаки на армянские позиции, предъявлено обвинение.

Как сообщает старейшая ежедневная израильская газета Haaretz, израильскому производителю беспилотников Aeronautics, и троим из его высокопоставленных сотрудников предъявлены обвинения в нарушении закона, регулирующего экспорт оборонной продукции.

Сообщается, что в 2017 году министерство обороны начало расследование по жалобе, в которой утверждалось, что Aeronautics продемонстрировала использование беспилотника-камикадзе в Азербайджане, атаковав позицию армянской армии.

В течение последних нескольких лет в отношении фирмы ведется расследование. В 2018 году Министерство юстиции Израиля заявило, что прокуратура намерена предъявить обвинения сотрудникам компании в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и нарушениях закона об экспорте оборонной продукции.

Тогда компания отвергла это обвинение и заявила, что любое оперативное использование беспилотника осуществлялось только покупателем. Aeronautics Defense добавила, что никогда не проводит демонстраций против живых целей.

Постановление о неразглашении, изданное магистратским судом Ришон ле-Циона, не позволяет публиковать более подробную информацию.