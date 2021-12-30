Авиационные власти Армении разрешили компании Flyone Armenia выполнять чартерные рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. Об этом в ответ на вопрос информагентства Арменпресс сообщили в правлении компании.

«Flyone Armenia несколько дней назад обратилась в авиационные власти Армении и Турции для получения разрешения на выполнение чартерных рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. Мы благодарим авиационные власти Армении за то, что они ответили положительно», – сказал председатель правления компании Арам Ананян.

На вопрос, когда начнутся полеты, Ананян сказал, что ждут разрешения турецких авиационных властей.

16 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на открытие рейсов Стамбул-Ереван-Стамбул. А 23 декабря стало известно, что согласно заявлению министра транспорта и инфраструктуры Турции, турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus будет выполнять полеты в Ереван. Турецкая сторона пока не предоставила подробностей о сроках полетов.