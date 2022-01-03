8 января 1967 года на платформе номер три железнодорожной станции Вроцлав-Главный за уходящим поездом бежал мужчина. Он пытался догнать состав, в котором уезжала одна из величайших актрис немецкого и классического голливудского кино Марлен Дитрих, бывшая на гастролях в польском Вроцлаве.

Мужчина хотел запрыгнуть в уже движущийся поезд, попал под колёса вагона и через час скончался в больнице. Этим человеком был самый известный польский актер театра и кино второй половины 1950-1960-х годов, легенда своего поколения Збигнев Цибульский. Ему и раньше случалось так рисковать, снимаясь в кино: выпрыгивать или вскакивать в поезд на ходу (фильмы «Сальто», «Поезд»).

Но в этот раз капризная фортуна отвернулась от него и очень жестоко прервала жизнь красавчика, любимца публики и многих известных польских режиссеров – Анджея Вайды, Ежи Кавалеровича, Тадеуша Конвицкого и других. Трагическая смерть сделала невозможным осуществление следующих планов Збигнева Цибульского.

Он должен был появиться в США в телевизионной версии спектакля «Трамвай «Желание» и снять фильм с Марлен Дитрих, с которой, к слову, был дружен.

Друзья и близкие любовно звали его Збышек: любимец коллег и зрителей, жизнелюб, хороший рассказчик занимательных историй из своей жизни, каскадер, он сохранил о себе долгую и хорошую память. На экране Збигнев играл чрезвычайно выразительных и психически сложных персонажей, а его внешнему образу – кожаной одежде и темным очкам – подражала тогдашняя молодежь. Спустя 30 лет после гибели, в 1999 Збигнева Цибульского признали лучшим польским актером всех времен. А через год престижный журнал Polityka поместил его на четвертое место в списке лучших киноактеров ХХ века.

За свою недолгую, но яркую жизнь Цибульский снялся в более трех десятках фильмов, играя романтических героев, нонконформистов и бунтарей, ищущих смысл жизни и свой путь. Некоторые картины, в которых он снялся, стали культовыми и совершили прорыв в кинематографе.

Его дебют в кино ознаменовался драматической ролью молодого подпольщика в картине “Поколение”. В нашей стране хорошо помнят актера по лентам, которые часто показывали в советские годы в кинотеатрах и на телевидении: военная драма А. Вайды “Пепел и алмаз”, детектив «Поезд» Е. Кавалеровича (в советском прокате – “Загадочный пассажир”), детектив Януша Насфетера «Преступник и девушка» (в советском прокате «Девушка из банка») и др. А еще в Армении приходилось слышать, что Збигнев Цибульский имеет армянские корни.

Кто-то верил, кто-то подшучивал и «обвинял» армян в стремлении вновь приписать очередной знаменитости принадлежность к своей нации. Тем более, что о происхождении и первых годах жизни Збигнева Цибульского было известно не очень много. Однако это правда: информацию о происхождении актера можно найти на польском сайте

Збигнев Цибульский родился 3 ноября 1927 года в имении, которое находилось в селе Княже в Покутье, недалеко от польско-румынской границы (современная Ивано-Франковская область Украины). Его отцом был Александр Цибульский (1896-1965), юрист и чиновник Министерства иностранных дел, а его матерью была Ева, урожденная Ярузельская (1903-1987).

Именно в усадьбе в Княже, принадлежащей семье Ярузельских,в 1926 году познакомились родители актера: Александр Цибульскийбыл в этом районе по делам, участвуя в корректировке границы. Родителями же матери актера были Юзеф Ярузельский, выпускник Венской военной академии, бывший офицер австро-венгерской армии, и его жена Изабелла, урожденная Кшиштофович, дочь богатого армянского помещика.

После свадьбы семья Цибульских поселилась в районе Жолибож Варшавы, однако они очень часто посещали поместье семьи Евы. Здесь родились Збигнев и его единственный брат Антоний (1931-2009). К слову, Збигнев был в дальнем родстве с генералом Войцехом Ярузельским: прадед Збигнева Цибульского по материнской линии и дед генерала были братьями.

С началом Второй Мировой войны семья Цыбульских пережила множество лишений: покинула родное имение (в 1939 году во время военной операции Рабоче-крестьянской Красной армии в восточных областях Польской Республики) и была депортирована. Во время войны Цыбульского вместе с младшим братом приютили родственники в Варшаве.

В 1946 году, после войны выжившие члены семья актера собрались в городе Дзержонюв в Нижней Силезии. Там в 1947 году Збигнев окончил гимназию Енджея Снядецкого (ныне 1-я общеобразовательная средняя школа имени Енджея Снядецкого). Во время учебы в гимназии он увлекся актерским мастерством и активно участвовал в художественной самодеятельности.

В 1953 году окончил Государственную высшую театральную школу в Кракове. Играл на сценах Академического театра Кракова, а с 1954 года началось его восхождение на польский кино-Олимп.