К концу минувшего года на официальном сайте Конгресса США был опубликован подписанный президентом страны Джо Байденом закон о национальной обороне на 2022 год.

Документ интересен тем, что содержит положение об армяно-азербайджанском конфликте, в частности, что в Азербайджане по-прежнему удерживаются около 200 армянских военнопленных, что Азербайджан искажает их статус.

И самое важное – США уже на уровне закона подчеркивает участие Турции в прошлогодней Арцахской войне.

В первом же пункте документа подчеркивается, что «27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и иностранных групп ополченцев начал военное нападение на Нагорный Карабах, также известный как Арцах, в результате чего тысячи людей погибли и были перемещены десятки тысяч этнических армян».

Далее фиксируется, что Турция вовлекла в вооруженный конфликт исламистских боевиков. Из документа становится ясно, что институт изучения прав человека Колумбийского университета выпустил отчет о конфликте, в котором «документируются преступления против человечности и другие злодеяния, совершенные азербайджанскими вооруженными силами и поддерживаемыми Турцией исламистскими боевиками против армян», включая обезглавливание, казни и осквернение человеческих останков.

В американском законе в нескольких пунктах фиксируется, что Азербайджан не выполнил обязательства, взятые на себя подписанием трехстороннего заявления (Армения-Азербайджан-Россия) от 9 ноября 2020 года и мнение Конгресса таково: «Продолжающееся содержание под стражей военнопленных и захваченных в плен мирных жителей Азербайджаном ставит под серьезный вопрос их приверженность правам человека и ведению переговоров о справедливом и прочном мирном урегулировании».

Таким образом, США поставили под сомнение так называемые «мирные переговоры» в нынешней ситуации, когда в Азербайджане все еще содержатся армянские военнопленные.

Отдельно подчеркивается, что Армения выполнила свои обязательства по Заявлению от 9 ноября и международному праву, вернув азербайджанских военнопленных, а Азербайджан должен немедленно и безоговорочно вернуть всех армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.

США не преминули напомнить Азербайджану, что Соединенные Штаты, наряду с Францией и Россией, являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая была создана для поиска прочного и мирного решения нагорно-карабахского конфликта. Посему администрация Байдена должна взаимодействовать на всех уровнях с властями Азербайджана, в том числе через процесс МГ ОБСЕ, чтобы разъяснить важность соблюдения своих обязательств в соответствии с заявлением от 9 ноября и международным правом, и немедленно освободить всех военнопленных и мирных жителей.

Одним словом, дошли до того, что члену многих авторитетных международных организаций Азербайджану приходится напомнить о необходимости выполнения взятых на себя обязательств.

Однако пункт этот говорит еще и о том, что сопредседатели МГ ОБСЕ намерены принудить Азербайджан вернуться за стол переговоров на тех же принципах, ради чего и создавалась Минская группа.

Заметим, что не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу данного закона министр обороны США по согласованию с государственным секретарем должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет по следующим вопросам:

Детали и технологии американского производства, обнаруженные в турецких БПЛА Bayraktar, развернутых Азербайджаном против Нагорного Карабаха в период с 27 сентября 2020 г. по 9 ноября 2020 г., включая оценку любых потенциальных нарушений Закона о контроле за экспортом оружия или другие законы, правила санкций или другие положения законодательства США, связанные с обнаружением таких деталей и технологий.

Использование Азербайджаном белого фосфора, кассетных бомб и запрещенных боеприпасов, развернутых Азербайджаном против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе, включая оценку любых потенциальных нарушений, связанных с использованием таких боеприпасов.

Вербовка Турцией и Азербайджаном иностранных боевиков-террористов для участия в наступательных военных операциях Азербайджана против Нагорного Карабаха, включая оценку любых связанных потенциальных нарушений законодательства США, Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников или других международных или многосторонних договорах”.

Как видим, на уровне закона США пункт за пунктом представляет злодеяния турецко-азербайджанского тандема против армянского народа.

И еще, спустя год после окончания последней Арцахской войны США признали, что в прошлогодней войне их военный партнер Турция участвовала весьма активно. И если подтвердится, что в турецких БПЛА Bayraktar использовались детали и технологии американского производства – неужто Америка станет применять санкции в отношении стратегического партнера по НАТО?

К слову, по поводу НАТО. В течение последних месяцев некоторые турецкие военные и аналитики то и дело говорят об образовании нового Северо-Атлантического военного блока, где в роли гегемона видят, естественно, Турцию.

Пока неизвестно, что думают по этому поводу США и европейские супердержавы…

Хотелось бы верить, что принятый Конгрессом и подписанный Байденом закон не просто попытка поставить на место зарвавшегося стратегического партнера, а честный порыв наказать зло, принудить Азербайджан возвратить наших пленных, уважать собственную подпись под международными документами, которыми взяли на себя обязательства и вероломно их не исполняют.

По поводу вышеуказанного отчета. Понятно, что последние три пункта подлежат доскональному изучению. Вот что пишет в этой связи в своем микроблоге в Twitter сопредседатель Комитета Конгресса США по делам Армении Фрэнк Паллоне: «Акт, подписанный президентом США Джо Байденом, содержит важные положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за их военные преступления, совершенные в Арцахе. Я постараюсь обеспечить точность необходимых отчетов при документировании этих преступлений».

Сенатор уже назвал Азербайджан и Турцию военными преступниками. Подождем, к какому заключению придет Конгресс.