Вышла в свет книга мемуаров яркого представителя художественного и документального кино Артавазда Пелешяна «Делай фильмы и молчи».

Как сообщает «Арменпресс», книга издана при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

В книге Артавазд Пелешян представляет памятные эпизоды из своего детства, отрочества, юности и всей своей жизни и творческой деятельности.

Это очень интересная работа, которая ориентирована не только на киноаудиторию всемирно известного режиссера. Благодаря художественному мышлению, умению автора рассказывать с тонким юмором книга может заинтересовать всю читательскую аудиторию.

В Амстердаме на IDFA – Амстердамский международный фестиваль документального кино недавно прошел вечер, посвященный классику мирового кино Артавазду Пелешяну. В честь творца состоялась премьера его фильма «Природа».

В рамках фестиваля за неоценимый вклад в сферу кино Пелешян был награжден наградой «За творческие достижения». Министр ОНКС Армении Ваграм Думанян и заместитель министра Ара Хзмалян посетили великого мастера и поздравили его с полученной наградой.