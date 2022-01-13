Армения рассчитывает, что в результате процесса диалога с Турцией между Арменией и Турцией будут установлены дипломатические отношения, также будет открыта граница между двумя странами.

Об этом, накануне первой встречи спецпредставителей Армении и Турции, намеченной на 14 января, отвечая на вопросы «Арменпресс», высказался пресс-секретарь МИД Республики Армения Ваан Унанян. Он подчеркнул, что, по мнению армянской стороны, турецкое правительство также разделяет подход к началу диалога без предварительных условий.

– Каковы основные цели, которых хочет достичь армянская сторона посредством армяно-турецкого диалога?

– Ожидания Армении от этого диалога, по сути, такие же, как и в начале 1990-х годов. Рассчитываем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, и будет открыта граница между двумя странами, которая в одностороннем порядке была закрыта Турцией в начале 90-х годов.

– Есть мнение, что, согласившись на диалог с Турцией, Армения уже приняла предусловия, которые Турция всегда выдвигала в контексте нормализации отношений с Арменией. Как Вы это прокомментируете?

– Республика Армения всегда заявляла, что готова нормализовать отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий. В связи с этим должен констатировать, что подход Армении не изменился, такая же позиция отражена в программе правительства РА на 2021-2026 годы.

Как мы уже отмечали, в наших контактах с международными партнерами мы неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения принципа «без предварительных условий». На наш взгляд, турецкое правительство также разделяет подход к началу диалога без предварительных условий.

– Первая встреча спецпредставителей двух стран по установлению диалога между Арменией и Турцией запланирована на 14 января, она состоится в Москве. Каков формат встречи, чего ждет армянская сторона от этой встречи?

– Встреча спецпредставителей Армении и Турции в Москве пройдет с российской стороной. По сути, эта первая встреча будет носить познавательный характер. Трудно ожидать, что в результате одной встречи можно будет добиться ощутимых результатов, но она запустит процесс.

Шант Хлгатян