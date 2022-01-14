Первая встреча специальных представителей, назначенных в целях установления диалога между Республикой Армения и Турецкой Республикой по нормализации отношений, вице-спикером Национального собрания Республики Армения Рубеном Рубиняном и послом Турции Сердар Кылыч состоится в Москве 14 января.

Ереван предпринимает очередную попытку нормализовать двусторонние отношения, установить дипломатические отношения между Арменией и Турцией.

В преддверии встречи спецпредставителей «Арменпресс» представляет краткую информацию об общей ситуации по данному вопросу, предыстории процесса нормализации армяно-турецких отношений.

По сути, за последние 30 лет это уже четвертая попытка в истории новой независимой Армении нормализовать армяно-турецкие отношения.

Турция была одной из первых стран, официально признавших новую независимую Республику Армения 24 декабря 1991 года, но отказалась от установления дипломатических отношений с Арменией. Более того, в 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и сухопутную границы с Арменией, хотя в 1995 году под международным давлением вынуждена была открыть воздушную границу.

Эксперты по Турции говорят, что с 1991 года Турция выдвигала несколько предварительных условий для нормализации армяно-турецких отношений. По словам тюрколога Рубена Сафрастяна, Турция требует, чтобы Армения подтвердила свою приверженность Карскому договору 1921 года. Признала бы нынешние границы Армении и Турции по Карскому договору, отказалась бы от политики международного признания Геноцида армян, признала бы Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Армения, конечно же, отвергла эти предусловия и заняла позицию нормализации отношений с Турцией без предварительных условий. Этот факт подчеркнут в пятилетней программе правительства РА на 2021-2026 гг. В разделе «Внешняя политика» указано, что «Армения всегда готова была нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий, что отвечает интересам стабильности, безопасности и экономического развития в регионе. И сегодня Армения готова приложить все усилия для нормализации отношений с Турцией». В программе также подчеркивается, что не только отсутствие дипломатических отношений и закрытые границы, но и «явная вовлеченность Турции в 44-дневной войне отрицательно влияют на мир и стабильное развитие региона».

Турецкие предусловия упомянуты и на официальном сайте МИД РА, в разделе Турции, где отмечается, что «открытию сухопутной границы и установлению дипломатических отношений препятствуют ряд выдвинутых Турцией предусловий, в частности, возвращение Азербайджану районов, находящихся под контролем Нагорного Карабаха и отказ от международного признания Геноцида армян».

Отмечается, что с 1991 года предпринимались многочисленные попытки нормализовать отношения, которые не увенчались успехом из-за позиции Турции.

20 ноября 2021 года было опубликовано интервью министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна, данное французской газете «Фигаро», в котором глава МИД отметил, что Анкара выдвигает новые условия для нормализации отношений, в числе которых и вопрос «коридора», связывающего Азербайджан с Нахиджеваном.

По словам тюрколога Рубена Сафрастяна, первая попытка нормализации отношений была предпринята в 1990-е годы. Она не дала никаких результатов. Вторая попытка в 1999 – 2000 гг. Это был процесс переговоров при американском посредничестве между представителями общественности и общественных организаций Армении и Турции. Была сформирована Турецко-армянская комиссия по примирению, откуда и возникло процесса – «TARC». В то время применялся метод так называемой «дипломатии второго пути», но он также не сработал.

Самая серьезная попытка нормализовать армяно-турецкие отношения, опять же была при посредничестве США в 2008-2010 гг. Это знаменитый процесс «футбольной дипломатии», который также провалился из-за предварительных условий Турции. 10 октября 2009 г. года министры иностранных дел Армении и Турции в Цюрихе подписали Протоколы об установлении дипломатических отношений и развитии двусторонних отношений, которые так и не были ратифицированы парламентами двух стран и не приобрели юридической силы. Наконец, из-за неконструктивного подхода Анкары президент РА Серж Саркисян в 2010 г., накануне 24 апреля объявил о заморозке процесса. В 2018 г., 1 марта, армяно-турецкие протоколы были аннулированы решением Совета национальной безопасности Республики Армения.

Новый процесс, направленный на нормализацию армяно-турецких отношений, начал постепенно активизироваться с начала 2021 года. В интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованном 6 апреля 2021 года, в ответ на вопрос «Интерфакса» он напомнил о непосредственном участии Турции в 44-дневной Арцахской войне 2020 года, подчеркнув, что Турция должна изменить свой агрессивный характер, чтобы установить прочный мир. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, касаясь официального признания 24 апреля президентом США Джо Байденом Геноцида армян, заявил, что у них нет проблем с армянами, и они хотят построить отношения с Арменией, основанные на принципе добрососедства. С середины августа 2021 активизировался обмен взаимными «позитивными сигналами» между Ереваном и Анкарой. 18 августа была опубликована пятилетняя программа Правительства РА, в разделе «Внешняя политика» которой (1.1) был отдельный подпункт по вопросу нормализации армяно-турецких дипломатических отношений.

26 августа президент Турции заявил, что после недавней войны в Арцахе были созданы новые возможности для прогресса в установлении мира и стабильности в регионе, и что «если Армения положительно отреагирует на эти возможности», Турция предпримет необходимые шаги. На следующий день премьер-министр Армении на заседании правительства заявил, что из Турции поступили некоторые позитивные сигналы с точки зрения регионального мира. В последующие месяцы события развивались в том же духе.

14 декабря пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что Армения и Турция назначат специальных представителей для нормализации двусторонних отношений. 15 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча специальным представителем по диалогу с Арменией. А 18 декабря пресс-секретарь МИД Армении сообщил, что спецпредставителем РА в диалоге Армения-Турция будет вице-спикер Национального собрания РА Рубен Рубинян. 5 января, Ваан Унанян сообщил, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве.

В интервью «Арменпресс» 13 января пресс-секретарь МИД сказал, что Армения рассчитывает, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, а армяно-турецкая граница, которая была в одностороннем порядке закрыта Турцией в 1990-х, откроется.

Как сообщают российские СМИ, делегации Армении и Турции прибыли в зал приемов МИД России, где и состоится их встреча.

Арам Саркисян