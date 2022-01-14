В средних и старших школах штата Массачусетс США отныне преподавание истории Геноцида армян будет обязательным предметом. 2 февраля группа законодателей представила на утверждение Сената и Палаты представителей Массачусетса Законопроект 692 резолюции No.1 преподавании истории Геноцида армян, который был подписан губернатором.

Он вступит в силу в новом 2022-м учебном году. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Музей-институт Геноцида армян.

Законопроект направлен на содействие всестороннему образованию в области прав человека с особым акцентом на изучение бесчеловечности геноцида, включая: Холокост евреев, Геноцид армян, голод в Украине, Геноцид понтийских греков в 17 – 19 вв., а также недавние акты насилия в Боснии, Камбодже, Руанде и Судане.

Закон предусматривает, что преподавание истории геноцида в государстве должно проводиться в рамках учебных программ по истории и обществознанию, а не как отдельный школьный предмет, при этом уточняются финансирование обучения, специальные школьные пособия и учебники.

«Руководство МИГА приветствовало принятие закона и направило сенатору Родригесу благодарственное письмо. В письме подчеркивалась важность просвещения по вопросам геноцида как фактора предупреждения этого преступления, его значение для армянского народа и Армении, а также их готовность предоставить материалы для содействия Департаменту образования штата Массачусетс и государственным учреждениям», – говорится в заявлении музея.