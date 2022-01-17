Депутаты Национального собрания Армении на заседании 17 января минутой молчания почтили память армянских военнослужащих, погибших 11 января в результате азербайджанской провокации.

Как передает «Арменпресс», предложение поступило от депутата от фракции «Айастан» Андраника Теваняна.

11 января подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации и на участке Верин Шоржа Гегаркуникской области открыли огонь по армянским боевым позициям, началась перестрелка, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих.