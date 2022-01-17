Президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил решения правительства Республики Арцах об установлении единовременной денежной помощи отдельным группам лиц, зарегистрированным в Республике Арцах.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, согласно решению, следующие группы граждан, зарегистрированных по состоянию на 1 октября 2021 года в Республике Арцах, получат единовременную денежную помощь в размере 50 000 драмов:

а) лица, получающие пенсию в Республике Арцах по состоянию на 1 декабря 2021 года;

б) лица, получающие премии в Республике Арцах по состоянию на 1 декабря 2021 года;

в) дети, не достигшие 18 лет на 1 декабря 2021 года.

Данное решение не распространяется на лиц, получающих пенсию, определенную Законом «О социальных гарантиях для лиц, занимающих государственные должности», а также на вынужденных переселенцев из Республики Арцах или граждан, потерявших в результате войны недвижимое имущество, которые, согласно соответствующему решению правительства Республики Армения, с сентября 2021 года получали ежемесячную денежную помощь в течение 4 месяцев.

Пенсионерам и лицам, получающим премии, денежная помощь будет выплачиваться вместе с выплатой пенсии или премии, а остальным группам – наличными деньгами в случае невозможности безналичного перечисления. Денежная помощь назначается без подачи письменного или онлайн-заявления на основании данных Государственного регистра населения, предоставленных министерством внутренних дел Республики Арцах. Денежная помощь несовершеннолетним, недееспособным лицам или лицам с ограниченной дееспособностью назначается и выплачивается их законному представителю (родителю, опекуну, попечителю). Для получения денежной помощи наличными деньгами необходимо предъявить в филиал ЗАО «Арцахпочта» документ, удостоверяющий личность, или справку, выданную министерством. Выплаты начнутся до 1 февраля.

Согласно другому решению правительства, потенциальные бенефициары программы (68 000 драмов) правительства Республики Армения от 2021 года, которые соответствуют предусмотренным условиям програмы, но по каким-либо причинам не были включены в списки выплат и не получили денежной помощи, получат за каждый пропущенный расчетный месяц соответствующую сумму от Правительства Республики Арцах. Процесс выплат уже начался.

Для более подробного ознакомления с решениями правительства граждане могут обращаться в аппарат министерства труда, социальных и миграционных вопросов Республики Арцах по номеру телефона 114.