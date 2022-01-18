Уровень воды в озере Севан по сравнению с 17 января прошлого года снизился на 12 сантиметров.

Как сообщили «Арменпресс» в Службе «Армгидромет» МЧС Армении, по состоянию на 17 января 2022 года уровень воды в озере Севан находится на отметке 1 900 метров 40 сантиметров над уровнем моря, против отметки 1 900 метров 52 сантиметра за прошлый год.

За первые 17 дней текущего года по тоннельному водоводу Арпа-Севан, включая и подземней стоки, в озеро Севан поступило 4 миллиона 681 000 кубометров воды.

Хосров Хлгатян