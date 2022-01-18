Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о присвоении министру обороны- командующему Армией обороны Республики Арцах генерал-майору Камо Варданяну воинского звания генерал-лейтенанта. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Нужно изменить подходы, чтобы оставить поколениям предсказуемый, стабильный, здоровый мир: президент Армении
В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках международного авторитетного Форума «Неделя стабильности...