В Армении внедряется комплексная система медицинского страхования.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» первый заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян отметила, что концепция уже готова, она представляет медицинский пакет, включающий 90% услуг в сфере здравоохранения.

«Государство финансирование медицинских услуг предоставляет лишь некоторым группам населения. Доступность этих медицинских услуг не гарантирована для значительной части населения. Медицинские услуги недоступны, потому что они дороги. Слишком часто клиенты берут кредиты, занимают деньги и продают недвижимость, чтобы покрыть свои медицинские расходы. При помощи этой новой системы мы попытаемся медицинские услуги сделать доступными для всех граждан», – сказала Лена Нанушян.

По словам заместителя министра, опросы показывают, что люди довольно часто разоряются из-за расходов на здравоохранение. Они переходят из группы со средним доходом в группу с более низким доходом. Министерство поставило цель обеспечить финансовую защиту граждан.

«Хотя сегодня значительная часть поликлинических услуг бесплатна, но пациенты, сознавая сколько они потратят на осмотры и диагностику, не идут к врачам. В настоящее время работа по внедрению системы страхования направлена на решение этих проблем», – сказала Лена Нанушян.

Концепция вобрала основные услуги, которые стануут доступны гражданам. Разработан пакет медицинских услуг, который на 90-95% закрывает всю сферу. По словам Лены Нанушян, услуги включают профилактические мероприятия, обследования, диагностику, трансплантационные услуги, все операции, лечение сердечно-сосудистых заболеваний, хирургию, другие онкологические услуги (некоторые услуги в настоящее время уже финансируются государством), включены и некоторые стоматологические услуги включены и т. д.

Придавая большое значение внедрению системы страхования, эксперт, член рабочей группы по разработке концепции внедрения комплексного медицинского страхования Самвел Харазян, отметил, что для обеспечения плавного перехода необходимо учесть ряд факторов.

«В частности, идентификацию людей нужно обеспечить более точными данными. Это очень сложный процесс, мы должны определить всех людей, которые должны стать бенефициарами. Возможно, этот процесс будет совмещен с введением системы обязательного декларирования доходов физических лиц», – сказал эксперт.

Что касается других групп, не работающих, не имеющих работы, пенсионеров, эксперт отметил, что государство рассматривает и эти группы, и обсуждаются варианты, чтобы медицинские услуги сделать доступными и для них.

В случае введения системы страхования предусматривается, что работающие граждане должны будут вносить определенный аванс, чтобы в дальнейшем бесплатно получать услуги. По предварительным наблюдениям, общий первоначальный взнос составляет 6%, из которых 3% будет выплачивать работающий гражданин и 3% – работодатель.