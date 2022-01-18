Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан террористические прокомментировал угрозы Алиева в адрес кандидата в президенты Франции Валери Пекресс.

Французский депутат от республиканцев Эрик Сьотти в Национальном Собрании выразил свое справедливое возмущение в связи с отсутствием реакции президента Эммануюля Макрона на террористические угрозы Алиева в адрес кандидата в президенты Франции Валери Пекресс, посетившей Республику Арцах с целью поддержать народ республики. В вопросе, адресованном главе МИД Жан-Ив Ле Дриану, Сьотти назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева диктатором, указав на его недавние выходки. Депутат также поинтересовался в чем причина молчания Макрона.

В ответ Ле Дриан заявил, что слова президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес кандидата в президенты абсолютно неприемлемы по своей форме и сути, о чем он уже сообщил азербайджанскому послу в Париже. Глава МИД Франции также подтвердил поддержку Армении со стороны Франции.

Menaces du Président de l’Azerbaïdjan à l’encontre de Valérie Pécresse | “Nous n’avons pas entendu votre voix […] Ce silence est assourdissant !” @Eciotti (LR) interpelle le Gouvernement : “Pourquoi n’avez-vous pas condamné ces paroles ?”#DirectAN #QAG pic.twitter.com/doT5FvbQ9i — Assemblée nationale (@AssembleeNat) January 18, 2022

Реакция Баку

МИД Азербайджана в своем ответе министру иностранных дел Франции вновь обнажил антигуманный оскал террористической сущности правящей клики азербайджанских человеконенавистников.

«К сожалению, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с недостойным дипломата заявлением в Национальном собрании Франции во вторник, 18 января. Интерпретация министром Ле Дрианом заявления главы государства другой страны в безответственной и неприемлемой форме противоречит дипломатическим традициям. С сожалением отмечаем, что министр такой страны с большими традициями государственности, как Франция, этого не понимает», – заявили в МИД Азербайджана.

То есть, в МИД Азербайджана косвенно подтвердили возможность проявления терроризма в отношении Валери Пекресс.

Примечательно, что уроки «дипломатических традиций» внешнеполитическому ведомству Франции дает страна, которая известна всему миру как экспортер так называемой «икорной дипломатии», которая всецело основывается на подкупах политиков и общественных деятелей.

Похоже, диктаторский режим Азербайджана вконец обнаглел, потерял связь с реальностью, а мнимое чувство превосходства и своеобразной трактовки международного права полностью ослепили бакинских прихвостней Алиева. И этот коллапс разума проявляется даже в официозе.

Политическая близорукость и антагонистическая чепуха в проявлении правящей бакинской военно-политической хунты против подлинного носителя демократических традиций и ценностей, может иметь для Ильхама Алиева далеко идущие последствия, если учесть, что Валери Пекресс в ближайшем будущем может стать президентом Франции, а от клише диктатора Алиев не отмоется никогда.