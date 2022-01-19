Министерство транспорта и инфраструктур Турции объявило дату начала полетов Ереван-Стамбул-Ереван армянской авиакомпании «FlyОne Armenia».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Министерство сообщило, что полеты планируется начать с 2 февраля 2022 года. Отмечено, что армянской авиакомпании «FlyОne Armenia» выдано разрешение на осуществление трех рейсов в неделю.

В заявлении министерства отмечается также, что по направлению Стамбул-Ереван-Стамбул три раза в неделю будет осуществлять полеты и турецкая авиакомпания «Pegasus».