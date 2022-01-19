Офис Защитника прав человека Республики Арцах в связи с 32-й годовщиной погромов армян в Баку распространил заявление.

Как передает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«32 года назад, с 13 по 19 января 1990 года, с явного разрешения и поддержки азербайджанских властей в Баку были осуществлены систематизированные погромы армянского населения. Сотни тысяч армян были убиты, обездолены и замучены в ходе продолжающихся в течение недели зверств.

Армянское население Баку и других городов Азербайджана было изгнано под прямой угрозой их физического существования, они нашли убежище в Арцахе, в Армении и в других странах мира, не получив международного статуса и помощи. Армянское культурное наследие в этих районах годами подвергалось вандализму и осквернению, а их историческая ценность и значение искажались азербайджанскими властями, приспосабливая к своим политическим конъюнктурам.

Осуществление, поощрение и героизация убийств армян властями Азербайджана, к сожалению уже и азербайджанским обществом носит системный, масштабный характер, имеет четкую хронологию – резня в Баку в 1905 и в 1918гг., в Сумгаите в феврале 1988 года, в Гандзак-Кировабаде в ноябре того же года, в 1990-х годах снова в Баку и Мараге, героизация Рамиля Сафарова, зарубившего Гургена Маргаряна топором в 2004 году, убийства мирных жителей и пытки армянских военных во время апрельской войны 2016 года и азербайджано-турецкой агрессии в 2020 году являются неопровержимыми доказательствами систематической политики пропаганды антиармянской ненависти и ее последствий.

Из-за многолетнего отравления общества властями нетерпимость, ненависть и жажда убивать армян, вандализм в отношении армянского культурного наследия и осквернение памятников в Азербайджане стали не только государственной, но и национальной политикой. Это факт, против которого безотлагательность принятия мер закреплена и в решении Международного Суда ООН.

Под лживыми лозунгами установления мира в регионе азербайджанские власти продолжают совершать повсеместные и широкомасштабные нарушения прав армян Арцаха, различными методами создавая атмосферу страха, отчаяния, нарушая нормальную жизнь в Арцахе, изолируя народ Арцаха от мира.

Есть много материалов, подтверждающих преступления, совершенные Азербайджаном против армян, но нужен только беспристрастный и мужественный взгляд, чтобы все это увидеть и дать надлежащую оценку. К сожалению, эти преступления до сих пор не получили четкой правовой оценки со стороны международного сообщества.

Эта безнаказанность является одной из главных причин того, почему Азербайджан позволяет себе грубо нарушать все нормы международного права, и с ненавистью говорить о целом народе, не опасаясь того, что может быть привлечен к ответственности.

Руководствуясь фундаментальным принципом всеобщности прав человека, стремясь к безусловному соблюдению этого принципа и восстановлению справедливости, в целях предотвращения новых преступлений мы будем и впредь требовать осуждения преступлений против армян.