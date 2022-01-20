В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян дал эксклюзивное интервью телеканалу «Sky News Arabia».

Как передает «Арменпресс», интервью в армянском переводе опубликовано на официальном сайте президента Армении.

«Арменпресс» представляет его ниже:

Sky News Arabia – Как Вы оцениваете участие Армении в «Dubai Expo 2020»? Отражает ли оно этнические особенности Армении и развивающиеся технологические устремления?

-Позвольте мне начать с оценки Форума «Неделя стабильности в Абу-Даби» и «Dubai Expo 2020». Я думаю, вы здесь создали прекрасную атмосферу. Это хорошая платформа не только для всех, кто живет здесь, в ОАЭ, но и для международной молодежи, которая может приехать и увидеть все это.

На сегодняшний день я прошел четыре этапа своей жизни. На первом этапе я был ученым, физиком, математиком. На втором я был дипломатом, на третьем я был свободным человеком, я занимался бизнесом, на четвертом я стал президентом, и я смотрю в будущее.

Я всегда был связан с наукой и техникой, я вижу большой рост этой страны в этих областях. Есть какие-то структуры, среды или презентации, которые характеризуют ту или иную страну, но в итоге все дело в технологиях, которые нацелены на будущее. Наше будущее – построить технологически продвинутый мир. Мы должны создать будущее, которое будет предсказуемым и стабильным. Слово «стабильный», вероятно, имеет много значений. Это может означать создание чего-то предсказуемого, ясного, чего-то, что не вызывает чувства неуверенности.

Мир вокруг нас сегодня, по сути, не таков, вы везде имеете дело с неопределенностью. Есть ряд причин для этого. Кто-то говорит, что причина в COVID, кто-то говорит, что мир изменился из-за COVID, кто-то говорит, что международные организации потерпели неудачу или стали слабее, а кто-то говорит, что мир стал многополюсным.

Мой ответ на этот вопрос заключается в следующем. Мир изменился, он изменился коренным образом. Как бывший физик, я думаю, что этот мир стал квантовым. Это не классический мир, который мы знали. Мы, как личности, выражаем себя как квантовые частицы, потому что мы взаимосвязаны. Мы общаемся со скоростью света, мы живем в очень сложном мире, новом и квантовом.

Это меняет правила игры. Люди летают на больших самолетах, часами находятся на одном месте, дышат одним и тем же воздухом. Поэтому неудивительно, что один случай COVID, выявленный в Китае, распространился так стремительно, следующий случай уже был выявлен в Аргентине и так далее. Таким образом, COVID не является причиной изменений. Мир изменился, и поэтому у нас был COVID, может быть, будет что-то еще.

И каково решение в этом случае? Почему мы дошли до этого момента? Причина в научно-техническом прогрессе. Человечество прошло первую, вторую промышленную революцию, научилось сжигать дрова и уголь для получения энергии. Затем мы создали компьютер, который произвел еще одну революцию. Сегодня мы живем в период постоянной, неуклонной революции.

Я называю это R-эволюцией, где R означает быстрый. Мы ежедневно внедряем инновации, придумываем новые идеи, поэтому мир очень быстро становится взаимосвязанным. Вот почему мы часто видим, что эти революции происходят намного быстрее, чем на это могут отреагировать некоторые институты или наше поведение.

Sky News Arabia: Что Вы можете сказать о политике? Как все эти изменения могут повлиять на политику, на регион?

– Мы с моим сыном недавно завершили исследовательский проект под названием «Новый квантовый мир». Речь идет о квантовом поведении политики. Факторы, казавшиеся второстепенными 30, 60 или 100 лет назад, сегодня становятся такими же важными, как и ваша политика. 50-60 лет назад казалось невозможным представить, что неизвестный широкой публике политик может быстро прославиться и примерно за три месяца стать руководителем страны. Сегодня в мире уже есть ряд примеров этого.

Развлечения всегда были рядом с политикой. В Древнем Риме были гладиаторы… В наши дни развлечение и политика объединены, многие политики начали заниматься политикой, потому что они были хорошими артистами. Результатом является сочетание реальной политики и политики развлечений.

Иногда мы называем это популизмом. В основе всего этого – революция R-evolution, новые технологии. Чем больше будут развиваться технологии, тем больше будет меняться мир вокруг нас. Способы реализации бизнеса или политики, защиты окружающей среды или нанесения ей ущерба также изменятся.

Sky News Arabia – Мы хотели бы коснуться всего, что происходит в регионе в связи с Турцией и Азербайджаном.

– Я хотел бы затронуть этот вопрос в контексте конференции «Неделя стабильности». Стабильность важна, но речь идет не только об экономике, экономическом росте или о будущем наших детей. Стабильность важна и в политике. Я представлю ее в двух пунктах. Если вы прагматичны, хотите стабильности, то в сложной ситуации вы не найдете лучшего выхода, чем поговорить и договориться.

У Армении и Азербайджана была площадка для переговоров, которой стало сопредседательство Минской группы ОБСЕ. К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом, у нас была война, что было худшим вариантом. Во время первой карабахской войны армянская сторона победила и имела 26 лет, чтобы превратить эту победу в прочный мир. Однако успеха в этом вопросе не было достигнуто, в результате всего этого у нас опять была война, мы потеряли тысячи молодых жизней.

Перед Новым годом я посетил Ераблур, место, где похоронены наши юные герои. Самое тяжелое в этом мире – видеть, как родители оплакивают потерю своих 18- и 19-летних детей, в то время как разговоры, переговоры, дипломатия могли бы решить эту проблему без потери этих молодых жизней.

Установлено прекращение огня, однако полного мира нет, идут переговоры, которые ведет с армянской стороны ведет премьер-министр, с азербайджанской стороны – президент Азербайджана, а Россия выступает посредником. Я надеюсь, что в результате этих переговоров у нас будет прочный и прагматичный мир.

Надеюсь, что на этот раз Азербайджан и Армения смогут путем компромиссов установить прочный мир. Но это непросто.

Вы упомянули наши отношения с Турцией. Опять же, прагматизм и стабильность означают, что у вас не должно быть проблем с соседями, особенно с соседом, который является большой страной с необычным поведением в Сирии, в восточном Средиземноморье и во многих других местах. Опять же, я думаю, в этом случае нет другого выхода, кроме как поговорить. Армения и Турция когда-то пытались договориться, в октябре 2009 года, и в Цюрихе даже был подписан протокол.

В то время я был настроен скептически по нескольким причинам. Одна из них заключалась в том, что на этих переговорах Азербайджан не присутствовал на турецкой стороне. У Армении были проблемы с Азербайджаном, без Азербайджана не удалось бы договориться с Турцией. С армянской стороны отсутствовала диаспора. Геноцид сильно повлиял на армянскую диаспору.

Как президент или премьер-министр Армении мог бы подписать соглашение без поддержки диаспоры? Армения – маленькая страна, но это нация, разбросанная по всему миру. В США или в России проживает столько же армян, сколько и в самой Армении…

Переговоры – это путь к устойчивому будущему. Однако это не простые переговоры между двумя странами. В этом случае нельзя игнорировать историю, через которую вы прошли. Хорошим примером может быть следующее. Около двух лет назад я посетил большую конференцию в Израиле, посвященную памяти Холокоста. В нем принимали участие лидеры разных стран, президенты России, Франции, Италии, Германии, вице-президент США и другие.

Произносились речи, возлагались цветы, но я ждал выступления президента Германии. Если честно, он произнес замечательную речь, лично для меня это был самый важный момент на той конференции, потому что, если бы Германия и Израиль попытались после Второй мировой войны вести переговоры, не говоря о Холокосте, разве у них это получилось бы? Нет. Армяно-турецкие отношения находятся в том же контексте. Я думаю, чтобы добиться успеха, нельзя закрывать глаза или игнорировать очевидное. Это не простые переговоры.

Я надеюсь, что когда-нибудь армяне и турки преуспеют в этом вопросе, но для этого мы не можем игнорировать исторические реалии. Чтобы добиться успеха, мы должны быть прагматиками, чтобы иметь возможность строить стабильные и стабильные отношения между Арменией и Турцией, также и в регионе.

Sky News Arabia: Господин президент, мы благодарим Вас.