Армения хочет установить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Хотим ли мы открыть армяно-турецкую границу? Да, мы искренни в этой позиции. Тогда (в 2009 г. – ред.) не получилось, теперь надо постараться, учесть предыдущий опыт», – сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Турция вновь выдвинуть предусловия для нормализации отношений, Пашинян подчеркнул: «Да, в армяно-турецких протоколах 2009 года не было никаких предусловий, но позже они появились. Мы не можем гарантировать, что этого не произойдет снова. Нам нужно понять, насколько заинтересованы стороны. Процесс прозрачен с самого начала политических переговоров. Такого еще никогда не было».

Премьер-министр отметил, что у них нет секретов от общественности: «Наша политика будет в сфере публичных заявлений. Но постоянная утечка рабочей информации тоже не пойдет на пользу процессу».

Касаясь провала процесса в 2009 году, Пашинян отметил, что есть параметры, которые на тот момент были другими. «В то время переговоры вели президент с турецкой стороны и президент Армении с армянской стороны. Но в то время Турция была страной с парламентской системой правления.

Правда, президент Турции был представителем правящей политической команды, но тем не менее не он был главой государства, а премьер-министром. Диалог сейчас проходит в соответствии с мандатом, данным президентом Турции. Т.е. это один из параметров, который может оказать определенное влияние на процесс, и будем надеяться, что положительное», – сказал он.