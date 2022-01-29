30 января на всемирной выставке Expo 2020 Dubai будет отмечаться Национальный день Армении, для участия в котором в Дубай отправится делегация Армении во главе с министром экономики Армении Вааном Керобяном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство экономики Республики Армения.

Сообщается, что в состав делегации входят председатель комитета по туризму Сисиан Богосян, представители министерств иностранных дел, высокотехнологичной индустрии, образования, науки, культуры и спорта, Фонда”Центр поддержки инвестиций”.

В выставочной зоне весь день будет царить армянское настроение. Серия мероприятий, посвященных Национальному дню, начнется в 10:15 часов с главной площадки выставки, центральной площади Al Wasl Plaza— с церемонии поднятия флага Республики Армения. Затем планируется выступление главного уполномоченного по общей координации участия Армении в выставке Expo 2020 Dubai Ваана Керобяна.

После приветственных выступлений состоится концерт Государственного ансамбля танца «Барекамутюн», после чего гости посетят Армянский павильон, чтобы ознакомиться с представленным культурным наследием, историей, а также интеллектуальным потенциалом нашей страны.

После посещения Армянского павильона делегации посетят Национальный павильон ОАЭ․ Запланированы двусторонние встречи с участием представителей делегаций двух стран.

После официальной церемонии открытия в течение дня будет организован ряд культурных мероприятий для посетителей и гостей из разных стран.