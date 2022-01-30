Лидер партии “Просвещённая Армения” Эдмон Марукян выступил с заявлением в связи с показом фильма о Гарегине Нжде.

В заявлении, опубликованном на странице Марукяна в соцсети Фейсбук, говорится:

“О личности Гарегина Нжде

На днях вновь обострились обсуждения относительно личности национального героя армянского народа, Гарегина Нжде. Речь идет об искусственно созданных дискуссиях вокруг состоявшегося 28 января в молодежном центре “Союза Армян России” показа художественного фильма “Гарегин Нжде”. Спекуляции по данной тематике имеют цель распространить дезинформацию и осквернить память борца за независимость Армении, а также разжечь ненависть по отношению к армянам и внести раздор в союзнические отношения Армении и России.

Однажды я уже писал о Гарегине Нжде – думаю, важно напомнить русскоязычному читателю еще раз о его личности.

Гарегин Нжде, о котором так умело многие высказываются, не зная ничего о его биографии, был личностью, которая стояла как форпост на защите армяно-российской-славянской дружбы от всяческого турецкого нашествия. Он участвовал в первой Балканской войне, в Первой Мировой войне в качестве заместителя командира Второй армянской добровольческой дружины в составе Русской армии, а в последующем – в качестве командира отдельной армяно-езидской военной части. Кроме того, Нжде в должности заместителя командира воевал и в составе сводной дружины, входившей в Араратский отряд, позднее — в Первом Армянском полку. Был награждён орденом Св.Владимира 3-й степени, Св. Анны 4-й степени и Георгиевскими крестами 3-й и 2-й степени.

Геноцид армян, одна из наиболее страшных трагедий в истории человечества, признанный и осуждённый в России, заставил патриота страны посвятить всю свою жизнь защите своего народа от уничтожения. В начале Второй Мировой войны Гарегин Нжде стал сотрудничать с властями Германии, преследуя цель в случае захвата немцами Закавказья предотвратить возможное вторжение Турции в Советскую Армению и по возможности восстановить независимость Армении. Это был такой же вполне нормальный и хладнокровно правильный политический ход, каким принято в России считать, например, пакт Риббентропа-Молотова.

Также стоит напомнить, что Нжде (уже после войны, в годы правления Сталина) был осуждён в советской тюрьме вовсе не за коллаборационизм, а за контрреволюционную деятельность, прежде всего за участие в “антисоветском” восстании в Зангезуре. В этом плане, Нжде был лишь в ряду множества белых офицеров, которые были также осуждены по схожим статьям, а ныне восстановлены и рассматриваются в России как национальные герои.

Осквернение памяти героя делается с целью переписать историю, а также разжечь межнациональную рознь. Более того, это также можно считать и попыткой придать забвению героическую борьбу армянского народа против фашизма. Напомню, что что в годы Второй Мировой войне в борьбе с фашизмом потери армян сопоставимы с потерями США. В Великой Отечественной войне приняло участие более 500 тысяч армян: из них 300 тысяч были из Армении, а остальные из других советских республик. Во время войны было сформировано 6 армянских стрелковых дивизий.

В годы войны 106 этнических армян удостоились звания Героя Советского Союза. Армянские воины служили во всех родах войск Красной Армии. За проявленные мужество и отвагу на фронтах Отечественной войны более 70 тысяч армянских солдат были награждены боевыми орденами и медалями. В военный период только из одного армянского села Чардахлу на фронт ушли 1250 человек. Из них 853 чардахлинцев были награждены орденами и медалями, 452 погибли на поле боя, двое стали маршалами Советского Союза (Иван Баграмян и Амазасп Бабаджанян), 12 — генералами, 57 — полковниками и семеро — Героями Советского Союза. Во время Второй Мировой войны 20 тысяч наших соотечественников сражались в пехоте, во флоте и авиации США.

В комментариях к публикации, я также опубликую две ссылки на наши комментарии относительно ранее случившихся острых обсуждений вокруг данной тематики.



А в заключении скажу, что мы никогда не забудем героизм каждого армянского солдата в деле защиты родной земли и народа. Будем напоминать, пока есть те, кто может забыть…



Слава армянскому солдату”!

Эдмон Марукян

Лидер партии “Просвещенная Армения”