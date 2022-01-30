По состоянию на 11:00 часов 30 января в Армении было подтверждено 366 433 случая коронавируса, 335 719 из которых – случаев выздоровление, 8046 случаев со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение коронавируса получают 21 135 пациентов.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 5900 тестов, по результатам которых подтверждено 2085 случаев коронавирусной болезни, выздоровело 257, умерли 5 граждан.

Общее число тестирований достигло 2 млн 722 тыс. 315.