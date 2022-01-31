По состоянию на 11:00 31 января в Армении всего подтверждено 367 795 случаев заражения COVID-19, 336 005 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 053 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 22 202 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 673 теста. Подтверждено 1 362 случая заболевания COVID-19, вылечились 286 заболевших, есть 7 летальных исходов.Всего проведено 2 726 988 тестирований.