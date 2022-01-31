В январе-декабре 2021 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года рост экономической активности в Армении составил 5.8%.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Статистический комитет Армении. Рост в сферах экономики имеет следующую картину:
сфера услуг – 7.8%;
торговый оборот – 7.5%;
строительство – 7.4%;
производство промышленной продукции – 3.3%.
За данный период в сфере сельского хозяйства зафиксирован спад в 1.1% .
В декабре 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем показатель экономической активности в Армении вырос на 24.1%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года – на 9.9%.В январе-декабре по сравнению с тем же периодом прошлого года индекс потребительских цен вырос на 7,2%.