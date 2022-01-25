Определились также чемпионы Армении по стрельбе из пневматического оружия. В прошедшем в Ереване первенстве республики приняли участие 65 лучших снайперов страны, представляющие столичную ДЮСШ по стрельбе, Республиканскую школу стрельбы, спортшколу Гюмри и команду Ванадзора.

Чемпионами среди девушек стали Милена Погосян (пневматическая винтовка, 60 выстрелов), Эльмира Карапетян (пневматический пистолет, 60 выстрелов) и Лилит Мкртчян (стрельба по движущимся с нормальной скоростью мишеням). В мужских соревнованиях победили Нарек Адамян (пневматическая винтовка, 60 выстрелов), Севак Аршакян (пневматический пистолет, 60 выстрелов) и Гор Хачатрян (стрельба по движущимся с нормальной скоростьюмишеням).

Из участников чемпионата Тигран Манукян выполнил норматив мастера спорта РА, Геворг Мелконян и Милена Миасарян – норматив кандидата в мастера спорта, а Гор Манучарян – норматив перворазрядника.

Сформированная по итогам чемпионата сборная в течение года будет представлять нашу страну на международной арене. Подготовку к новому сезону армянские стрелки начали с 3 января. Уже с 22 февраля членов сборной ожидает участие в розыгрыше Кубка мира в Каире. За этим соревнованием последует чемпионат Европы, который состоится 18-28 марта в Осло (Норвегия). Главный старт года, чемпионат мира, вновь примет Каир. Соревнования с участием лучших стрелков планеты запланированы на сентябрь.

В связи с финансовыми обстоятельствами стрелки сборной при подготовке к чемпионату Европыпроведут только один учебно-тренировочный сбор. 1 марта 12 спортсменов отправятся под руководством главного тренера сборной Сейрана Никогосяна в украинский город Львов, откуда команда по завершении подготовки направится в Осло.