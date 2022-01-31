Заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян и начальник управления развития промышленности министерства экономики Армен Еганян 7-9 февраля посетят с рабочим визитом Россию.

Как сообщает Арменпресс, информация об этом опубликована на платформе e-gov.

Арман Ходжоян и Армен Еганян примут участие в международной выставке пищевой промышленности «ПродЭкспо 2022», которая пройдет в Москве. Армянская продукция с участием армянских производителей отрасли будет представлена на выставке единым павильоном.

Международная выставка пищевой промышленности «ПродЭкспо 2022» пройдет с 7 по 11 февраля. Это крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка продуктов питания и напитков.